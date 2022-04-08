Топ-менеджера канала "112 Украина" и личного юриста Медведчука разоблачено на сотрудничестве с врагом - ГБР

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Топ-менеджера санкционного телеканала "112 Украина" и соучредителя молодежного крыла политической партии "ОПЗЖ", а также личного юриста народного депутата Украины девятого созыва Виктора Медведчука уличили в содействии стране-агрессору, передает УННсо ссылкой на ГБР.

Детали

ГБР осуществляет досудебное расследование по факту причастности к коллаборационной деятельности помощников народных депутатов Украины действующего созыва. По данным следствия, в работе на оккупантов им способствовали сотрудники украинских правоохранительных органов и силовых ведомств. ГБР подчеркивает, все они понесут заслуженное наказание.

"Следствие получило данные, что к антиукраинской деятельности причастен помощник-консультант на общественных началах народного депутата Украины девятого созыва от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Он является одним из топменеджеров санкционного телеканала "112 Украина" и соучредителем молодежного крыла политической партии "ОПЗЖ", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации мужчина регулярно координирует распространение российских фейков с представителями государства-агрессора через подконтрольные СМИ. Он также передает российским кураторам информацию об общественно-политической жизни нашего государства, сообщили в ведомстве.

"Кроме того, получена информация, что совместно с ним эту противоправную деятельность осуществляет один из руководителей секретариата фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", личный юрист и доверенное лицо народного депутата Украины девятого созыва Виктора Медведчука", - добавили в ГБР.

Добавим

Работники ГБР в Киеве провели следственные действия в офисных помещениях, а также по адресам проживания данных лиц и изъяли:

документацию, которая подтверждает выплаты для проведения массовых акций в разных регионах Украины, а также план и результаты их проведения;

черновые записи и анализ общественно-политической ситуации в Украине за период проведения войны;

протоколы участковых избирательных комиссий;

мониторинг заявлений украинских политических деятелей и их анализ;

компьютеры, телефоны и другие носители информации с подтверждением противоправной деятельности и т.д.

Сейчас продолжается комплекс следственных действий, в частности, для установления местонахождения фигурантов и их сообщников, банковских счетов, движимого и недвижимого имущества для наложения ареста в пользу государственного бюджета, резюмировали в ГБР.