Безнаказанность за Чечню и Сирию привела к преступлениям российской армии в Украине - немецкая правозащитница

КИЕВ. 8 апреля. УНН. То, что российские военные совершают в Украине стало следствием безнаказанности за военные преступления в Чечне и Сирии. Так считает немецкая правозащитница из Amnesty International Жанин Ульманнзик, пишет УНН со ссылкой на ее интервью DW.

Цитата

“Российская армия нарушает международные правила ведения войны, не защищая мирное население или открыто нападая на него. Российские вооруженные силы совершают неизбирательные нападения, применяют запрещенное оружие и совершают другие преступления. Все то, что мы видели в Сирии и Чечне, мы теперь видим и в Украине”, - сказала Ульманнзик.

Детали

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину 24 февраля, команда Amnesty фиксирует военные преступления российских войск, говорит правозащитница. В частности есть свидетельства о неизбирательных ударах по домам, гражданским объектам инфраструктуры, таким как больницы или детские сады. Также команда имеет доказательства использования российскими военными кассетных бомб запрещеных международными конвенциями.

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По словам Ульманнзик, международное сообщество ответственно за то, чтобы военные преступления не оставались безнаказанными. Ее команда требует привлечь к ответственности всех виновных, в том числе политическое руководство России.

“Первые шаги уже сделаны, уже началось расследование, которое осуществляет Международный уголовный суд ведет следствие Федеральная прокуратура Германии. Это важные первые шаги", - сказала она.

Правозащитница добавила, что команда Amnesty призвала обе стороны конфликта соблюдать нормы международного гуманитарного права. Со своей стороны, украинские власти пообещали расследовать инциденты нарушения прав российских военнопленных. Собственной информации о ситуации с украинскими военными в плену у Amnesty нет, подытожила правозащитница.

Напомним

Министры иностранных дел стран G7 осудили зверства, совершенные российскими военными в Буче и ряде других украинских городов.