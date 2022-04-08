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Вражеский ракетный удар по вокзалу Краматорска: глава ОВА сообщает о 50 погибших, среди них - 5 детей

Вражеский ракетный удар по вокзалу Краматорска: глава ОВА сообщает о 50 погибших, среди них - 5 детей

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В результате вражеского ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области 50 человек погибли, из них 5 - дети, еще 98 человек на данный момент ранены, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Пятьдесят погибших, из них пятеро - дети. Такое количество жертв имеем на этот час в результате удара российских оккупационных войск "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска", - сообщил Кириленко.

Председатель Донецкой ОВА добавил, что "на данный момент в больницы было доставлено 98 человек".

Детали

"Ожидаем, что за медицинской помощью в течение одного-двух дней будут обращаться и другие пострадавшие, поэтому количество жертв будет постоянно меняться", - добавил он.

Со слов чиновника, из 98 раненых, которые были доставлены в медучреждения, 16 детей, 46 женщин и 36 мужчин.

"Двенадцать из них скончались в больнице. 38 человек погибли сразу на вокзале", - сообщил Кириленко.

"Российские оккупанты должны понести наказание за все свои преступления, которые они совершают на нашей земле", - подчеркнул председатель ОВА.

Контекст

Российские захватчики в пятницу, 8 апреля, нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзала Краматорска Донецкой области.

Председатель ОВА отметил, что "во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь происходит эвакуация жителей Донецкой области в безопасные области Украины".

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область
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