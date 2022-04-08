рф высылает 45 польских дипломатов в ответ на выдворение российских – СМИ

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Российская сторона приняла решение о выдворении из страны 45 польских дипломатов и сотрудников консульств в ответ на высылку из Польши российских дипломатов. Об этом сообщает агентство IAR со ссылкой на МИД Польши, пишет УНН.

Детали

"Россия выдворяет 45 польских дипломатических и консульских сотрудников", - говорится в сообщении.

По информации издания, польские дипломаты должны покинуть россию до 13 апреля.

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Как информировал УНН, ряд российских пропагандистских СМИ, ссылаясь на заявление посла россии в Польше Сергея Андреева сообщили, что 45 российских “дипломатов” 28 марта покинули Польшу после обвинений в шпионаже.



