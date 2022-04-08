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В Краматорске объявили экстренную эвакуацию автомобилями – мэр

В Краматорске объявили экстренную эвакуацию автомобилями – мэр

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Краматорске начинается экстренная эвакуация населения автомобильным транспортом. Людей будут подвозить к железнодорожным станциям, откуда они поездами будут добираться до других регионов Украины. Об этом во время брифинга сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня начинаем эвакуировать людей всем коммунальным, частным транспортом. Сейчас ищем водителей. Нам не хватает где-то 30-40 водителей”, - заявил мэр Краматорска.

Детали 

Сейчас власти ищут водителей, которые будут довозить людей до более безопасных станций. Там они смогут пересесть на эвакуационные поезда, чтобы добраться до других регионов Украины.

Добавим 

8 апреля вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска.

На момент удара происходила эвакуация населения, на вокзале находилось около 4000 гражданских лиц, среди которых в основном были женщины и дети.

В результате ракетного удара по территории железнодорожного вокзала Краматорска Донецкой области погибло 50 человек, среди которых 5 детей.

Источник: УНН
Теги: Краматорск
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