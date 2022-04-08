Чехия отправила в Украину танки, ракетные установки и артиллерию

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Чешская Республика поставила в Украину танки, реактивные системы залпового огня, гаубицы и боевые машины пехоты в рамках военных поставок, стоимость которых достигла сотен миллионов долларов и будет продолжаться, сообщили Reuters два источника в Министерстве обороны Чехии, передает УНН.

Детали

Источники в обороне подтвердили Reuters партию из пяти танков Т-72 и пяти боевых машин пехоты БВП-1 или БМП-1, которые были замечены в железнодорожных вагонах на фотографиях в Твиттере и видеозаписях на этой неделе, но это были не первые поставки тяжелой техники и оборудования.

"В течение нескольких недель мы поставляем тяжелую наземную технику — я говорю это в целом, но из определения ясно, что это танки, боевые машины пехоты, гаубицы и реактивные системы залпового огня", — сказал чиновник Минобороны.

"То, что ушло из Чехии, исчисляется сотнями миллионов долларов".

Источники Reuters отказались сообщить количество поставленного оружия.

Высокопоставленный представитель Министерства обороны сказал, что чехи также поставляют ряд зенитных вооружений.

Финансирование также поступает в виде "подарков" от чешского правительства: армейское снаряжение и боеприпасы на сумму свыше 44,51 миллиона долларов на сегодня.

Чехия также ведет переговоры с Украиной по ремонту поврежденной украинской техники. По словам источника, сейчас проводятся консультации с чешскими ремонтными компаниями относительно их возможностей.

Дополнение

Украина неоднократно призывала Запад срочно поставить больше вооружений, особенно тяжелой техники, поскольку российские силы перегруппировываются на востоке для нового наступления после выхода из Киева и других регионов.

Чехия - бывший советский сателлит в составе тогдашней Чехословакии - хранит запасное оборудование, знакомое украинским вооруженным силам, а также оборонную промышленность, ориентированную на модернизацию и торговлю таким оружием. Она была одной из самых активных стран ЕС, которые поддержали Украину.