Сильно пострадал центр города: в ОП показали фото разрушений Харькова

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Харьковской области разрушено 858 объектов, из них 628 - гражданских, в Харькове сильно пострадал центр города. Но мы отстроим каждый разрушенный дом. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко и показал фотографии разрушений Харькова, передает УНН.

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По словам Тимошенко, сегодня по поручению Президента Украины Владимира Зеленского и Руководителя Офиса Президента Андрея Ермака посетил Харьков.

"На окраинах идут бои. Город с одним из крупнейших майданов в Европе - площадью Свободы, 44-й день крепко держит оборону.

Ежедневно сюда доставляется 300 тонн гуманитарной помощи, 100 из них - это продукты питания", - написал Тимошенко.

По его словам, в Харьковской области разрушено 858 объектов, из них 628 - гражданских, в Харькове сильно пострадал центр города. Но мы отстроим каждый разрушенный дом.

Побывали в областной клинической больнице. Встретились с военными-все под контролем, держим оборону, резюмировал замглавы ОП.