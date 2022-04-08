В Одессе и области на выходные введут "затяжной" комендантский час: есть угроза ракетного удара

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Одессе и области на выходные введут "затяжной" комендантский час - с 21 часа 00 минут 9 апреля 2022 года до 06 часов 00 минут 11 апреля 2022 года. Как сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук, есть угроза нанесения ракетного удара, передает УНН.

Детали

Учитывая события, которые произошли в Краматорске Донецкой области, где в результате ракетного обстрела вокзала погибли 50 человек и 98 ранены, в Одессе, 10 апреля 2022 года, есть угроза нанесения ракетного удара, отметил Братчук.

"Именно поэтому Распоряжением Начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, введен на территории Одессы и Одесской области комендантский час с 21 часа 00 минут 9 апреля 2022 года до 06 часов 00 минут 11 апреля 2022 года", - написал спикер в Telegram.

По его словам, запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

"Обращаюсь с просьбой к одесситам и жителям области с пониманием отнестись к введенным ограничениям и не нарушать их. Такие меры необходимы, в первую очередь, для вашей безопасности, что тем самым сохранит вашу жизнь, потому что последствия могут быть фатальными", - пояснил начальник Одесской ОГА Максим Марченко.