Российские спецназовцы, воевавшие в Сирии, в полном составе отказались штурмовать Мариуполь - разведка

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Подразделение российских спецназовцев, имеющих опыт боевых действий в Сирии, в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя. Об этом информирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в боях против ВСУ с 2 по 4 апреля отряд потерял около 30 военнослужащих. Следовательно, в дальнейшем спецназовцы решили не испытывать судьбу.

Последние данные по отбору на военную службу в рф свидетельствуют о низком уровне заинтересованности россиян в службе по контракту. Согласно отчету о результатах рекрутинга в городе Екатеринбург, даже на разговор о возможности подписания контракта согласилось менее 1% граждан, пребывающих в запасе.

Из 397 кандидатов только 2 дали согласие на собеседование. Отказались - 52, не вышли на связь - 203, работа по 140 кандидатам ведется.

Добавим

Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 19 тыс. человек, 700 танков и сотни единиц другой военной техники.