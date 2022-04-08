В россию принудительно вывезли более 121 тыс. украинских детей – Денисова

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Российские оккупанты принудительно вывезли из Украины в рф более 121 тыс. детей. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует УНН.

Детали



"Рашистские СМИ начали публиковать информацию об инициативе президента рф по внесению изменений в законодательство для организации ускоренной процедуры усыновления детей из Донбасса. Сообщается, что государственной думой уже прорабатываются соответствующие изменения в законодательство, после которых замена семьи для ребенка будет уже невозможной", — написала Денисова.

Она сообщила, что по информации из разных источников, в россию принудительно вывезли уже более 121 тыс. детей.

Сейчас известно, что часть детей оккупанты вывезли из Мариуполя в Донецк и в направлении Таганрога.

Российские захватчики отмечают, что это дети-сироты. Однако все дети-сироты вместе с детскими домами были эвакуированы из Мариуполя 24-25 февраля, уточнила Денисова.

По словам омбудсмена, Украина не имеет сведений о том, что дети, которых планируют усыновить, имеют статус сирот или лишенных родительской опеки.

"Россия повторяет сценарий 2014 года, когда ею были вывезены из оккупированного Крыма украинские дети так называемым "поездом надежды" для их усыновления. За незаконное похищение детей с Крымского полуострова рф было исключено из Европейской сети омбудсманов по правам ребенка (ENOC).

Теперь рашисты, обстреливая ракетами и танками дома украинских граждан, убивают родителей и похищают наших детей на оккупированных территориях востока и юга Украины", — добавила Денисова.

Напомним

По данным Офиса Генерального прокурора, с начала войны в Украине погибло 169 детей.