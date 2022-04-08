Побег за границу экс-главы КСУ Тупицкого: начато расследование

КИЕВ. 8 апреля. УНН. По факту организации сотрудниками правоохранительных органов и гражданскими лицами незаконной переправки через границу экс-судьи и бывшего Председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого начато расследование. Об этом УНН информирует со ссылкой на ГБР.

Детали

Во время досудебного расследования следователи ГБР установили, что он покинул пределы Украины без прохождения предусмотренного законодательством пограничного и таможенного контроля и без проверки документов, которые предоставляют право на выезд за границу. Также не было выяснено наличие или отсутствие оснований для временного ограничения Тупицкому в праве выезда за границу.

Следствие зафиксировало пребывание Тупицкого в Австрии в центе Вены рядом с автомобилем, зарегистрированным на жену.

Но, по информации Государственной пограничной службы, в законный способ Тупицкий государственную границу Украины не пересекал.

Продолжается следствие в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины.

Устанавливаются все обстоятельства правонарушения и все лица, причастные к незаконной переправке Тупицкого через государственную границу Украины для их привлечения к уголовной ответственности.

Контекст

Ранее журналисты "Схем" установили, что отстраненный председатель Конституционного суда 59-летний Александр Тупицкий неофициально выехал из Украины после начала полномасштабного вторжения россии, несмотря на запрет выезда за пределы государства мужчинам призывного возраста и его статус обвиняемого в уголовном производстве.