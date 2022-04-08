российские военные насилуют и убивают украинских женщин: в Москве девушка устроила пикет возле минобороны рф

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Возле здания министерства обороны российской федерации в Москве задержали девушку, которая вышла на пикет против войны в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Avtozak LIVE.

Детали

Сообщается, что девушка, по имени Екатерина Морозова стояла с плакатом "Прямо сейчас российские военные насилуют и убивают украинских женщин. Прекратите эту войну!"

Куда ее повезли ― пока неизвестно.

Напомним

В начале марта по всей россии прошли митинги в поддержку Украины. Сообщалось, что на митингах против войны задержали в общей сложности 6 440 митингующих в 103 городах.

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