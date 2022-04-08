В Харьковской области работники РЭС подорвались на мине: есть раненые

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Харьковской области бригада энергетиков “Харьковоблэнерго” подорвалась на мине, когда направлялась на устранение аварийного повреждения в электросети. В результате взрыва два работника Дергачевского РЭС получили ранения, их доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет УНН.

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“ЧП случилось 8 апреля на окраине Дергачей. Бригада энергетиков направлялась на устранение аварийного повреждения в электросети. По предварительным данным, служебный пикап на грунтовой дороге наехал на мину. В результате взрыва два работника Дергачевского РЭС получили ранения, их доставили в больницу. От машины осталась куча железа", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что с начала войны специалисты “Харьковоблэнерго” ежедневно работают в зоне боевых действий, неоднократно попадая под обстрелы. Несмотря на риск для жизни, энергетики держат электрические сети в рабочем состоянии, от которых запитаны больницы, объекты критической инфраструктуры и жилые районы.

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Как информировал УНН, после полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины свыше 82 тысячи квадратных километров государства потенциально заминированы рашистами.