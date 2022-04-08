Великобритания направит Украине новую партию оружия на 130 млн долларов, в том числе ПЗРК Starstreak

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Великобритания направит Украине больше противовоздушных и противотанковых ракет в рамках нового пакета высококачественной военной техники на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов (130 миллионов долларов), заявил в пятницу премьер-министр Борис Джонсон, передает УНН.

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Выступая вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем в Лондоне, он также сказал, что Великобритания и Германия будут сотрудничать в сфере энергетической безопасности и возобновляемых источников энергии, поскольку Европа стремится постепенно снизить свою зависимость от российского ископаемого топлива.

Мы не можем преобразовать наши соответствующие энергетические системы за одну ночь. Но мы также знаем, что война путина не закончится сразу, сказал Джонсон.

"Сегодня я могу объявить, что Великобритания направит Вооруженным силам Украины еще 100 миллионов фунтов стерлингов высококачественного оборудования, в том числе более зенитных ракет Starstreak, которые стреляют со скоростью, втрое превышающей скорость звука, еще 800 противотанковых ракет", - сказал он.

"Мы также отправим больше касок, приборов ночного видения и бронежилетов в дополнение к 200 000 единиц нелетального военного оборудования, которое Великобритания отправила", - добавил Джонсон.

Джонсон также объявил, что правительства Великобритании и Германии проведут совместное заседание кабинетов министров в течение следующего года, а министры обороны встретятся перед следующим саммитом НАТО в июне.