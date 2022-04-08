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Франция: надо идти дальше и запретить российскую нефть

Франция: надо идти дальше и запретить российскую нефть

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Франция готова "идти дальше" и запретить российскую нефть, заявил в пятницу министр финансов Брюно Ле Мэр. Об этом УНН пишет со ссылкой на Politico.

Детали

Франция не хочет ждать, и запрет на поставки нефти "изменит правила игры", сказал Ле Мэр, но добавил, что европейское единство необходимо для введения более жестких санкций в отношении энергетики рф.

"По Франции, мы готовы пойти дальше и принять решение о запрете на нефть, и я глубоко убежден, что последующие шаги и последующие обсуждения будут сосредоточены на этом вопросе запрета на российскую нефть", — сказал он.

Ле Мэр подчеркнул, что нынешние санкции, согласованные ЕС, были очень эффективными и "самыми тяжелыми с момента создания Европейского союза".

Добавим

Ранее на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон также призвал к санкциям по поставкам угля и нефти с рф. Сейчас Брюссель решил сосредоточиться на угле и не запрещать импорт нефти.

В то время как такие страны, как Германия, все еще выступают против санкций в отношении нефти, Польша и страны Балтии призывают к полному блокированию импорта российских энергоносителей и уже объявили о некоторых мерах на национальном уровне.

Источник: УНН
Теги: нефть, Франция, эмбарго
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