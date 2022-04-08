Новости: Общество
8 апреля 2022, 19:30 • Тоня Туманова • 12600
На Киевщине гвардейцы обнаружили служебную документацию российского модуля разведки и управления
КИЕВ. 8 апреля. УНН. На Киевщине гвардейцы Национальной гвардии Украины обнаружили служебную документацию российского модуля разведки и управления, передает УНН со ссылкой на МВД.
Детали
Как сообщили в МВД, подобного рода документы помогут лучше понять методы ведения разведки и управления войсками противника, а также принципы функционирования соответствующего программного обеспечения для эффективного противодействия войскам российской федерации.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram