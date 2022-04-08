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На Киевщине гвардейцы обнаружили служебную документацию российского модуля разведки и управления

На Киевщине гвардейцы обнаружили служебную документацию российского модуля разведки и управления

КИЕВ. 8 апреля. УНН. На Киевщине гвардейцы Национальной гвардии Украины обнаружили служебную документацию российского модуля разведки и управления, передает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

Как сообщили в МВД, подобного рода документы помогут лучше понять методы ведения разведки и управления войсками противника, а также принципы функционирования соответствующего программного обеспечения для эффективного противодействия войскам российской федерации.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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