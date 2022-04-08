31 тысяча мариупольцев принудительно вывезены на территорию россии, - мэр

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире телепроекта "FREEДОМ" заявил, что сейчас удалось подтвердить, что 31 тысяча жителей города принудительно депортированы на территорию россии или так называемой "днр", передает УНН.

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"По нашей информации, 31 тысяча человек была принудительно вывезена на территорию россии или так называемой днр. Это уже верифицированные данные. Мирных жителей направляют из Мариуполя в фильтрационный лагерь, который размещен в Новоазовске. Люди ждут там неделями. Фильтрация очень жесткая - снимают отпечатки, всю биометрику. Заставляют подписывать разного рода документы. Особенно жестко подходят к муниципальным сотрудникам или людям что были связаны с госорганами. Есть люди, которые готовы дать показания, как их принудительно ночью под дулом автомата заставляли покинуть город в неизвестном направлении. Затем они оказывались в Астрахани, Томске, Тамбове или других городах россии", - заявил городской голова.

Добавим

Российские оккупанты принудительно вывезли из Украины в рф более 121 тыс. Детей.