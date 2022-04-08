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31 тысяча мариупольцев принудительно вывезены на территорию россии, - мэр

31 тысяча мариупольцев принудительно вывезены на территорию россии, - мэр

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире телепроекта "FREEДОМ" заявил, что сейчас удалось подтвердить, что 31 тысяча жителей города принудительно депортированы на территорию россии или так называемой "днр", передает УНН.

Цитата

"По нашей информации, 31 тысяча человек была принудительно вывезена на территорию россии или так называемой днр. Это уже верифицированные данные. Мирных жителей направляют из Мариуполя в фильтрационный лагерь, который размещен в Новоазовске. Люди ждут там неделями. Фильтрация очень жесткая - снимают отпечатки, всю биометрику. Заставляют подписывать разного рода документы. Особенно жестко подходят к муниципальным сотрудникам или людям что были связаны с госорганами. Есть люди, которые готовы дать показания, как их принудительно ночью под дулом автомата заставляли покинуть город в неизвестном направлении. Затем они оказывались в Астрахани, Томске, Тамбове или других городах россии", - заявил городской голова.

Добавим

Российские оккупанты принудительно вывезли из Украины в рф более 121 тыс. Детей.

Источник: УНН
Теги: Мариуполь
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