ЕС ввел бесплатный роуминг для украинских беженцев

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Мобильные операторы стран Евросоюза и Украины подписали совместное заявление о скоординировании шагов об обеспечении доступной связи между абонентами. Соответствующая инициатива поможет украинским беженцам поддерживать связь с родными. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

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"Я приветствую сегодняшний важный шаг к действительно бесплатному роумингу для украинских беженцев. Наши совместные усилия окупились. Снижая оптовые ограничения, украинские операторы смогут с большей готовностью предлагать своим клиентам бесплатный роуминг в Европейском союзе, облегчая им возможность оставаться на связи со своей семьей и друзьями в Украине", - заявила докладчик Европарламента по новому регулированию роуминга Анжелика Винциг.

Детали

Согласно инициативе, мобильные операторы снизят оптовые тарифы на роуминг и другие сборы, что приведет к минимуму дополнительных расходов как для европейских, так и украинских операторов. Совместное заявление уже подписали 24 оператора в странах ЕС, а также украинские "Киевстар", lifecell и Vodafone.

Добавим

Совет Европейского Союза официально сообщил, что ЕС принял пятый пакет санкций против рф, куда вошло угольное эмбарго, что заработает только в августе 2022 года.