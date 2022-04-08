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Германия надеется до конца года стать независимой от поставок нефти из рф - канцлер

Германия надеется до конца года стать независимой от поставок нефти из рф - канцлер

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал, что, по его мнению, Германия сможет прекратить импорт российской нефти в этом году, передает УНН.

Детали

Выступая на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном во время визита в Лондон, Шольц сказал, что Германия "активно работает" над тем, чтобы стать независимой от импорта российской нефти. Канцлер сказал, что, по его мнению, Германия сможет прекратить импорт в этом году, но добавил, что нужно больше времени, чтобы "отучить себя от российского газа".

Прекращения импорта энергоносителей из россии требует инвестиций и инфраструктуры, сказал Шольц, добавив, что Германия подготовила шаги, чтобы стать независимой от импорта энергоносителей из россии "еще до начала войны, потому что мы знали, что эта проблема возникнет".

Добавим

В то время как некоторые страны в Европе призывают к немедленному бойкоту всей российской нефти и природного газа, ЕС планирует сократить импорт российского газа на две трети до конца года и ликвидировать его до 2030 года.

Ожидается, что к концу года откроется новый балтийский газопровод, по которому будет поступать газ из Норвегии. Он также снизит зависимость от российской нефти с помощью контрактов с Саудовской Аравией, США и Норвегией и возможного импорта нефти из Казахстана.

Германия, крупнейшая экономика ЕС, которая до недавнего времени зависела от российского газа для удовлетворения своих потребностей на 55%.

Источник: УНН
Теги: Германия
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