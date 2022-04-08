Оккупанты вновь ударили по Одесской области: на этот раз возле самой Одессы

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Российские оккупанты нанесли удар неподалеку от города Одесса. Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, пишет УНН.

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“Одесса. Вечером враг нанес ракетный удар недалеко от города. Без потерь и пострадавших", - говорится в сообщении.

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Сегодня днем российские оккупанты нанесли ракетный удар тремя управляемыми ракетами по Одесской области с временно оккупированного Крыма. Повреждены 2 здания, есть пострадавшие.