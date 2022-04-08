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Оккупанты вновь ударили по Одесской области: на этот раз возле самой Одессы

Оккупанты вновь ударили по Одесской области: на этот раз возле самой Одессы

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Российские оккупанты нанесли удар неподалеку от города Одесса. Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук, пишет УНН.

Цитата

“Одесса. Вечером враг нанес ракетный удар недалеко от города. Без потерь и пострадавших", - говорится в сообщении.

Добавим

Сегодня днем российские оккупанты нанесли ракетный удар тремя управляемыми ракетами по Одесской области с временно оккупированного Крыма. Повреждены 2 здания, есть пострадавшие.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, Украина, ракета
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