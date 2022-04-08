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В Киеве произошел взрыв в квартире. Причина - не снаряд, а самогонный аппарат

В Киеве произошел взрыв в квартире. Причина - не снаряд, а самогонный аппарат

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Киеве произошел взрыв в квартире. Как сообщили в патрульной полиции, его причиной стал не вражеский снаряд, а самогонный аппарат, передает УНН.

Детали

Вчера, около 11 часов поступило сообщение о том, что в доме на улице Тропинина произошел взрыв.

По адресу прибыли патрульные, медики, спасатели. Обследовав место происшествия оказалось, что взрыв произошел на кухне в одной из квартир первого этажа. Взорвался самогонный аппарат.

В результате взрыва владелец получил ожоги и был госпитализирован медиками в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Кроме 58-летнего мужчины в квартире находилась его дочь с внучкой. К счастью они не пострадали.

Женщина сообщила, что только вчера с ребенком вернулась домой с запада Украины, куда бежали от войны. По приезде, отец их предупредил, что будет заниматься "своими" делами на кухне, а потому просил сегодня туда не заходить.

Дальнейшие обстоятельства произошедшего будут устанавливать следователи.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина
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