Еще одно ужасное зверство с их стороны: Байден прокомментировал обстрел рашистами вокзала в Краматорске
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден прокомментировал обстрел железнодорожного вокзала в Краматорске, назвал это еще одним чудовищным зверством со стороны россиян. Об этом он написал в своем Twitter, пишет УНН.
Цитата
“Нападение на украинский железнодорожный вокзал - это еще одно ужасное зверство, совершенное россией, в результате которого пострадали мирные жители, которые пытались эвакуироваться и добраться до безопасного места”, - написал он.
Детали
Президент США добавил, что государство продолжит поддерживать Украину и поставлять оружие.
“Вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этого нападения, документируя действия россии и привлекая их к ответственности”, - подчеркнул Байден.
Что предшествовало
Вследствие вражеского ракетного удара по железнодорожному вокзала Краматорска Донецкой области 50 человек погибли, из них 5 - дети, еще 98 человек сейчас ранены, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Реакция мира
Верховный представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель решительно осудил ракетный удар по железнодорожной станции Краматорска.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что она "ошеломлена отвратительным" ракетным обстрелом железнодорожного вокзала.
Президент Франции выразил соболезнования жертвам удара в Краматорске и жертвам Бучи, Мариуполя и Харькова. Он также призвал к расследованию.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем заявлении в пятницу назвал удар по Краматорску "абсолютно неприемлемым".
Президент Европейского совета Шарль Мишель также осудил обстрел.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила в пятницу, что она "потрясена" ракетным ударом.
"Нападение на мирных жителей - это военное преступление. Мы привлечем к ответственности россию и путина", — написала Трасс в своем официальном аккаунте в Twitter.