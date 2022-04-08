К восстановительным работам в Бородянке привлечены 208 спасателей и 41 единица техники - Монастырский

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Министр внутренних дел Денис Монастырский и руководство ГСЧС проверили ход проведения восстановительных работ в Бородянке, передает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

"Третий день здесь работают 208 спасателей и 41 единица техники. Сейчас основная задача - разбор завалов, очистка территорий от строительного мусора и поиск тел погибших", - сообщил Монастырский.

Руководство МВД провело рабочее совещание, на котором четко определены участки проведения аварийно-спасательных работ. Также ознакомились с организацией мест отдыха и питания личного состава, обеспечением необходимым оборудованием и техникой.

Отдельно Денис Монастырский пообщался с добровольцами, помогающими спасателям. Сегодня в Бородянке работали 60 киевлян на добровольных началах.

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