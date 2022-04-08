Зеленский заявил, что Украина ответит на анкету о вступлении в ЕС в течение недели
Урсула фон дер Ляйен
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предоставит заполненный документ на вступление в Евросоюз в течение недели. Об этом Глава государства заявил во время пресс-конференции с Главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве, передает корреспондент УНН.
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В частности, Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции торжественно передала Президенту Украины анкету для вступления в ЕС. Зеленский заверил, что документ заполнят в течение недели.
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"Мы в течение недели предоставим вам положительный ответ на запрос о членстве в ЕС. В этой папке основание для наших дискуссий в ближайшие недели. Ваш путь в ЕС начинается", - заявила фон дер Ляєн на брифинге.
"Спасибо, Урсула, мы справимся в течение недели", - ответил Зеленский.
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Глава Еврокомиссии отметила, что процесс вступления Украины в ЕС будет продолжаться не годами, а неделями.
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Сегодня Фон дер Ляйен вместе с коллегами посетила освобожденную от российских оккупантов Бучу.