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Зеленский заявил, что Украина ответит на анкету о вступлении в ЕС в течение недели

Зеленский заявил, что Украина ответит на анкету о вступлении в ЕС в течение недели

Урсула фон дер Ляйен

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предоставит заполненный документ на вступление в Евросоюз в течение недели. Об этом Глава государства заявил во время пресс-конференции с Главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве, передает корреспондент УНН.

Детали

В частности, Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции торжественно передала Президенту Украины анкету для вступления в ЕС. Зеленский заверил, что документ заполнят в течение недели.

Цитата

"Мы в течение недели предоставим вам положительный ответ на запрос о членстве в ЕС. В этой папке основание для наших дискуссий в ближайшие недели. Ваш путь в ЕС начинается", - заявила фон дер Ляєн на брифинге.

"Спасибо, Урсула, мы справимся в течение недели", - ответил Зеленский.

Детали

Глава Еврокомиссии отметила, что процесс вступления Украины в ЕС будет продолжаться не годами, а неделями.

Добавим

Сегодня Фон дер Ляйен вместе с коллегами посетила освобожденную от российских оккупантов Бучу.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен
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