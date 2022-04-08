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Под санкции ЕС попали Греф, Дерипаска, дочери путина и еще несколько банков

Под санкции ЕС попали Греф, Дерипаска, дочери путина и еще несколько банков

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Пятый пакет ограничительных мер Эвропейского союза против россии из-за вторжению вечером 8 апреля был опубликован в официальном журнале ЕС, а значит вступает в силу, пишет УНН.

Детали

Так, санкционный список пополнился 217 физическими и 18 юридическими лицами.

В частности, Евросоюз включил в санкционный список главу "Сбербанка" Германа Грефа и российского олигарха Олега Дерипаску. Кроме того, под санкциями оказались Борис и Игорь Роттенберги.

Согласно опубликованному списку, дочери путина, Екатерина Тихонова и Мария Воронцова, также будут подвергнуты санкциям.

Евросоюз также заморозил активы четырех российских банков - ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка и банка "Открытие", и еще 14 компаний.

Напомним

В пятницу ЕС официально принял пятый пакет санкций против рф, обещает подумать над ограничениями по импорту нефти.

Как сообщал УНН, почти 30 миллиардов евро активов российских и белорусских олигархов и организаций сейчас заморожены ЕС.

Источник: УНН
Теги: ЕС, банки, санкции
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