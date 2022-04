Создана онлайн-карта с адресами военных рф, которые убивали и мародерили в Буче

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Программисты из Эстонии нанесли на онлайн-карту адреса, указанные в паспортах российских военных, которые вторглись в город Буча Киевской области. Об этом на своей странице в Twitter объявил член Комитета по иностранным делам эстонского парламента Эрик Кросс. Об этом сообщает УНН.

Детали

Активисты использовали данные украинской разведки, которая обнародовала паспортные данные некоторых солдат. Карта под названием Where do orcs come from? ("Откуда приходят орки?") создана с помощью сервиса Google Maps.

Цитата

"Мы знаем, где вы находитесь. Паспортные данные российской 64-й мотострелковой бригады Мясников в Буче на картах Google. Спасибо эстонским гикам", - говорится в заметке Кросса.

Авторы из Эстонии отметили, что использовали открытые данные украинской разведки о месте выдачи паспортов военных на базе информации ГУР МО Украины о военнослужащих 64 отдельной мотострелковой бригады 35-й армии.

Карта доступна по ссылке.