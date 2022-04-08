Президент провел встречу с премьер-министром Словакии и поблагодарил за новое вооружение

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Словацкой Республики Эдуардом Хегером, который находится с визитом в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Президента.

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"Словакия поддерживает Украину не только словами, но и реальными шагами. Благодарен премьер-министру Эдуарду Хегеру и всему словацкому народу за необходимую военную помощь, а также теплый прием наших людей", - говорится в сообщении.

Детали

Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Словакии Эдуардом Гегером, который находится в Украине с визитом, и поблагодарил за помощь оружием в войне с россией.

Хочу поблагодарить не за будущее, а за современное, что они для нас делают. Что касается войны, полностью поддерживая нас, нашу позицию, осуждают это, осуждая не тульки на словах агрессию рф, а реально помогая нам оружием", - обратился Президент к Эдуарду Хегеру.

Напомним

Словакия передала Украине свои системы ПВО С-300, чтобы помочь ей защититься от российской агрессии. Информацию об этом подтвердил в пятницу премьер-министр Эдуард Хегер.