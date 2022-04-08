Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,92 -0,0117 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7710

Президент провел встречу с премьер-министром Словакии и поблагодарил за новое вооружение

Президент провел встречу с премьер-министром Словакии и поблагодарил за новое вооружение

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и Президент Украины Владимир Зеленский

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Словацкой Республики Эдуардом Хегером, который находится с визитом в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Президента.

Цитата

"Словакия поддерживает Украину не только словами, но и реальными шагами. Благодарен премьер-министру Эдуарду Хегеру и всему словацкому народу за необходимую военную помощь, а также теплый прием наших людей", - говорится в сообщении.

Детали 

Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Словакии Эдуардом Гегером, который находится в Украине с визитом, и поблагодарил за помощь оружием в войне с россией.

Хочу поблагодарить не за будущее, а за современное, что они для нас делают. Что касается войны, полностью поддерживая нас, нашу позицию, осуждают это, осуждая не тульки на словах агрессию рф, а реально помогая нам оружием", - обратился Президент к Эдуарду Хегеру.

Напомним

Словакия передала Украине свои системы ПВО С-300, чтобы помочь ей защититься от российской агрессии. Информацию об этом подтвердил в пятницу премьер-министр Эдуард Хегер.

Источник: УНН
Теги: Словакия, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.