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В Европарламенте создали Twitter-аккаунт на украинском языке

В Европарламенте создали Twitter-аккаунт на украинском языке

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Европарламенте сообщили, что создали Twitter-аккаунт на украинском языке. Об этом информирует УНН.

Детали

Вчера вечером был опубликован первый пост на украинском языке.

Цитата

"Вместе мы достигнем успеха: добро пожаловать на новую страницу Европарламента в Twitter на украинском языке! Здесь вы узнаете последние новости о том, как ЕС поддерживает Украину в ее борьбе - Председатель Европарламента Роберта Мецола", - говорится в заметке.

Примечательно, что последний месяц сообщения высокопоставленных лиц ЕС, если они касаются Украины, нередко дублируются на украинском.

Напомним

Председатель Европарламента Роберта Мецола посетила Киев и встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Twitter
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