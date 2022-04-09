В Европарламенте создали Twitter-аккаунт на украинском языке
КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Европарламенте сообщили, что создали Twitter-аккаунт на украинском языке. Об этом информирует УНН.
Детали
Вчера вечером был опубликован первый пост на украинском языке.
Цитата
"Вместе мы достигнем успеха: добро пожаловать на новую страницу Европарламента в Twitter на украинском языке! Здесь вы узнаете последние новости о том, как ЕС поддерживает Украину в ее борьбе - Председатель Европарламента Роберта Мецола", - говорится в заметке.
Примечательно, что последний месяц сообщения высокопоставленных лиц ЕС, если они касаются Украины, нередко дублируются на украинском.
Напомним
Председатель Европарламента Роберта Мецола посетила Киев и встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Разом ми досягнемо успіху: ласкаво просимо до нової сторінки Європарламенту в Twitter українською мовою! Тут ви дізнаєтеся останні новини про те, як ЄС підтримує Україну в її боротьбі - Голова Європарламенту Роберта Мецола pic.twitter.com/caQY5uFUZc— @Europarl_UA (@Europarl_UA) April 8, 2022