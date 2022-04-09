Москва заставляет закрыть офисы Amnesty International и Human Rights Watch в России

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министерство юстиции рф объявило в пятницу, что отменило регистрацию 15 представительств международных организаций и иностранных неправительственных организаций, в том числе Amnesty International, Human Rights Watch и Фонда Карнеги. Об этом сообщает УНН.

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"Группы были исключены после того, как было признано, что они нарушают действующее законодательство российской федерации", - говорится в сообщении министерства.

Детали

В ответ на исключение Amnesty International заявила, что москва "фактически закрывает ее". российский медиа-регулятор ранее заблокировал доступ к русскоязычному сайту Amnesty International 11 марта.

"Закрытие Amnesty в россии - это лишь последнее в длинном списке организаций, которые были наказаны за защиту прав человека и призывы правды российской власти", - сказала Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International.

"В стране, где десятки активистов и диссидентов были заключены в тюрьму, убиты или сосланы, где независимые СМИ были запятнаны, заблокированы или принуждены к самоцензуре, и где организации гражданского общества объявлены вне закона или ликвидированы, вы должны делать что — то правильно, если Кремль попытается заткнуть вас", - добавила Калламар.

Сообщение российского министерства, где не уточняются детали нарушений появилось в тот момент, когда несколько неправительственных организаций обвиняют россию в совершении преступлений по международному праву.

Независимая правозащитная группа Human Rights Watch заявила на выходных, что задокументировала ряд заявлений о военных преступлениях российских войск в оккупированных регионах Украины, которые "включают случай повторного изнасилования; два дела о расстреле: одна из шести человек и другие случаи противоправного насилия и угроз против гражданского населения в период с 27 февраля по 14 марта 2022 года".

"Власти глубоко заблуждаются, если считают, что, закрыв наш офис в Москве, они прекратят нашу работу по документированию и разоблачению нарушений прав человека. Мы удвоим наши усилия, чтобы разоблачить вопиющие нарушения прав человека россией как внутри страны, так и за рубежом", - сказала Калламар.

Напомним

Президент Европарламента заявила CNN, что в Украине осуществляются международные военные преступления".