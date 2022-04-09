Президент: нужно ввести полное энергетическое эмбарго на нефть, на газ

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Во время своего ночного обращение Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что нужно ввести полное энергетическое эмбарго на российские нефть и газ, через которые она может шантажировать другие страны. Об этом сообщает УНН.

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"Говорили с представителями Евросоюза о дальнейших шагах для того, чтобы принудить россию к миру. Отметил, что имеющихся санкций недостаточно. Нужно еще усилить давление на россию.

Нужно ввести полное энергетическое эмбарго на нефть, на газ. Именно энергетический экспорт обеспечивает львиную долю доходов россии и дает возможность руководству рф верить в свою безнаказанность. Дает возможность надеяться, что мир проигнорирует военные преступления российской армии. Мы этого не допустим. Не допустят все в мире, кто имеет смелость, как украинцы, противостоять тирании.

Нужно также полностью отключить от глобальной финансовой системы российские банки. Не отдельные из них, а все, всю банковскую систему россии. Не может быть такого, что наибольшая угроза глобальной безопасности находит пути к глобальному богатству", - заявил Президент.

Детали

В этом контексте суверен оценил и новый пакет санкций против россии, о котором объявлено.

"Считаю неправильной ту мягкость, с которой кое-кто на Западе до сих пор относится к русскому государству. Мы знаем, кто постоянно пытается смягчить санкционные предложения. И мы сделаем все, чтобы наконец в Европе поняли: в любом случае придется вводить против россии действительно принципиальные и действительно сильные санкции.

А не какое-то частичное ограничение российского энергетического экспорта. Не какое-то частичное ограничение русского мореплавания. Мы знаем всех, кто затягивает решение. Но уверен, что и эти политики и эти страны изменят свою позицию под давлением всего того, что россия делает против украинцев и против свободы в Европе", - добавил Владимир Зеленский.

Добавим

Жозеп Боррель, Урсула фон дер Ляєн с Владимиром Зеленским посетили Бучу.