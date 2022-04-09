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"Сбербанк" в связи с санкционными ограничениями прекратил все валютные переводы в другие страны

"Сбербанк" в связи с санкционными ограничениями прекратил все валютные переводы в другие страны

КИЕВ. 9 апреля. УНН. "Сбербанк" в связи с санкционными ограничениями прекратил все валютные переводы в другие страны, переводы в рублях доступны в дальнейшем. Об этом сообщает УНН.

Детали

В банке отметили, что из-за санкций на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках с 7 апреля невозможно сделать перевод в иностранной валюте там. Запрет распространяется на переводы в приложении и в отделениях банка.

Перечислили, сформированные с 6 апреля вернут на счет клиента в полном объеме с комиссией. Также в банке отметили, что переводы за границу в рублях будут работать в дальнейшем.

В пресс-службе кредитной организации уточнили, что более 90% всех переводов в Сбербанке за границу - это переводы в рублях в страны ближнего зарубежья.

Напомним

США вводят санкции против Сбербанка, дочерей Путина и семьи Лаврова.

Источник: УНН
Теги: санкции, Сбербанк России
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