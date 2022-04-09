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ООС: украинские военные отбили 7 вражеских атак и уничтожили 21 единицу техники оккупантов

ООС: украинские военные отбили 7 вражеских атак и уничтожили 21 единицу техники оккупантов

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Военнослужащие группировки Объединенных сил в течение вчерашних суток успешно отразили 7 атак врага и активно уничтожают вражескую технику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

Кроме успешного отражения атак противника, украинские защитники уничтожили:
- 9 танков,
- 7 единиц бронированной техники,
- 5 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили:

- 2 Вертолеты,

- 1 Крылатую ракету врага.

Добавим

Вчера днем российские оккупанты нанесли ракетный удар тремя управляемыми ракетами по Одесской области из временно оккупированного Крыма. Повреждены 2 здания, есть пострадавшие.

Источник: УНН
Теги: ООС
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