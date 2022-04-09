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За предыдущие сутки более трех десятков средств воздушного нападения противника уничтожены или вывели из строя

За предыдущие сутки более трех десятков средств воздушного нападения противника уничтожены или вывели из строя

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Командования Десантно-штурмовых войск ВС Украины сообщило о результатах боевой работы военнослужащих из подразделений противовоздушной обороны за предыдущие сутки уничтожено и выведено из строя уже три десятка средств воздушного нападения противника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

В Частности, вражеские цели были уничтожены: {3

- 13 Самолетов различных типов: Су-24, Су-25, Су-27, Су-30 и Су-34. }3

- 10 Ударных и транспортно-боевых вертолетов: Ка-52 “Аллигатор”, Ми-8, Ми-24 и Ми-17. (Кстати, на борту двух вражеских вертолетов Ми-8 находился тактический воздушный десант противника).
- 7 БПЛА, крылатых и авиационных ракет.

Отметим, что уничтожение воздушных целей происходит не только штатными огневыми средствами ПВО, как советского, так и современного иностранного производства, а и противотанковыми средствами и крупнокалиберными пулеметами.

Добавим

ООС: украинские военные отбили 7 вражеских атак и уничтожили 21 единицу техники оккупантов.

Источник: УНН
Теги: Воздушные силы ВСУ
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