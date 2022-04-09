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Министр транспорта Соединенного Королевства призвал своих граждан избегать перелетов российскими авиалиниями

Министр транспорта Соединенного Королевства призвал своих граждан избегать перелетов российскими авиалиниями

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Министр транспорта Великобритании Грант Шеппс призвал соотечественников избегать перелетов российскими авиалиниями через вопрос к их безопасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Граждане Великобритании должны избегать российских авиакомпаний из соображений безопасности после решения Управления гражданской авиации Великобритании (CAA), включить россию в список безопасности, заявил в пятницу министр транспорта Грант Шаппс.

Цитата

"Я призываю всех британских граждан избегать полетов российскими авиакомпаниями", — сказал Шаппс в заявлении, добавив, что CAA предприняла действия "через нашу обеспокоенность тем, что российская власть активно пропагандирует опасные методы".

Российским авиакомпаниям уже запрещено въезжать в воздушное пространство Великобритании.

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Источник: УНН
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