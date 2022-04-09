КИЕВ. 9 апреля. УНН. Крупнейшая европейская нефтяная компания Shell Plc, несмотря на публичное заявление об отказе от российской нефти, продолжает ее покупать, прикрываясь так называемым смешиванием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Дело в том, чтобы продать бочку, в которой только 49,99% поступает из россии; в глазах Shell, пока остальные 50,01 процента поступают из другого места, нефтяной груз технически не имеет русского происхождения.

Этот маневр лежит в основе растущего и непрозрачного рынка смешанного российского дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки, одного из многих, которые используют нефтяные компании и торговцы сырьевыми ресурсами, чтобы обеспечить поступление российской энергии в Европу, одновременно удовлетворив общественное мнение, которое требует положить конец субсидирования военной машины путина.

Инвесторы любят Fast-Fashion Shein - по крайней мере сейчас. Поскольку Европа перестала применять любые ограничения или санкции к покупке российской нефти, газа или угля, продажа новой смеси является вполне законным. Если бы Shell и другие полностью соблюдали европейские правила, они могли бы покупать грузы на 100 процентов российского происхождения.

Напомним

Президент: нужно внедрить полное энергетическое эмбарго на нефть, на газ из россии.