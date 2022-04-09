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Франция собирает доказательства российских военных преступлений в Украине - Макрон

Франция собирает доказательства российских военных преступлений в Украине - Макрон

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в пятницу, что Франция собирает доказательства против российских военных преступлений в Украине. Об этом сообщает УНН с посиданням на Вfmtv.

Детали

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в пятницу, что Франция "собирает доказательства" против "российских военных преступлений в Украине, когда злоупотребление гражданским населением приписываются россии, которая это отрицает.

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"Даже принимая максимальные меры предосторожности, которые я должен принять как глава государства, я могу сказать, что это военные преступления русских", - подтвердил Эммануэль Макрон в соцсети Brut.

Макрон добавил, что французские "жандармы и магистраты" были посланы на помощь украинцам.

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Франциязаявила, что надо идти дальше и запретить российскую нефть.

Источник: УНН
Теги: Франция
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