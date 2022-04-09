Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн присоединились к группе стран, которые ограничивают доступ рф к высоким технологиям

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Таким образом, количество стран, которые согласовали свой экспортный контроль из США, достигло 37. В эту группу также входят страны Европейского Союза, Япония, Канада и Соединенное Королевство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

США объявили, что Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн присоединились к группе стран, которые используют подобные средства контроля, чтобы ограничить доступ россии к технологиям, расширяя ее усилия, чтобы подорвать способность президента путина вести войну.

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"Страны вместе с США выступают за демократию и солидарны с народом Украины. Эффективность экспортного контроля значительно повышается, когда к нам присоединяются преданные международные союзники и партнеры. Чем больше растет наша коалиция, тем меньше мест, куда Путин и Кремль могут обратиться за помощью", - сказал заместитель министра торговли Дон Грейвс.

Соединенные Штаты уже видят значительное влияние от своего экспортного контроля, объявленного за последние шесть недель, сказал Грейвс журналистам в четверг. Экспорт в россию товаров, на которые распространяются новые лицензионные требования, сократился на 99% в стоимостном по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Напомним

США предоставят Украине 12 тысяч противотанковых и 1,4 тысячи зенитных комплексов.