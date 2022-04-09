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Украина просит исключить Россию из совета ОБСЕ

Украина просит исключить Россию из совета ОБСЕ

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что просит исключения россии из совета ОБСЕ. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте, передает УНН.

Цитата

"Неоправданная агрессия и зверства России разрушили самые основы Хельсинкского Заключительного акта. Членство рф в ОБСЕ представляет угрозу безопасности и сотрудничества в Европе", - заявил Кулеба.

Детали

Министр добавил, если в ОБСЕ нет соответствующих механизмов приостановления членства стран, тогда нужно создать процедуру и удалить рф.

Напомним

Россия решила досрочно прекратить свое членство в Совете ООН по правам человека после того, как Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за ее исключения из Совета. Об этом заявил в среду заместитель постоянного представителя рф при ООН Геннадий Кузьмин

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Россия
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