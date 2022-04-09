Оккупанты продолжают осуществлять подготовку к наступлению и взятию под контроль Донецкую и Луганскую области

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Оккупанты продолжают осуществлять подготовку к наступлению на востоке нашего государства с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб.

Детали

Началась сорок пятая эпоха героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.

российская федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

По имеющейся информации, с целью перегруппировки войск, враг осуществляет перемещение подразделений из состава 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации в Белгородскую и Воронежскую области.

На Северском направлении враг завершает проведение перегруппировки сил и восстановления боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях, а также перемещение отдельных подразделений из состава 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии на территорию Донецкой и Луганской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает интенсивные обстрелы и частичное блокирование города Харькова.

На Изюмском направлении противник вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка, успеха не имел.

На Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия сосредоточивает на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутовка и установлении полного контроля над городом Мариуполь.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбито семь атак врага.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки были поражены четыре воздушные цели.