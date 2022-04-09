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У бывшего консульства рф во Львове люди выставили "окровавленную" бытовую технику

У бывшего консульства рф во Львове люди выставили "окровавленную" бытовую технику

КИЕВ. 9 апреля. УНН. На своей странице в Facebook мэр Львова выложил фотографию, где у бывшего консульства рф во Львове люди выставили "окровавленную" бытовую технику. Об этом сообщает УНН.

Детали

Таким образом львовяне решили показать, что "отдают" оккупантам то, за чем они пришли в Украину: стиральные машины, телевизоры, микроволновые печи, компьютеры и собачьи будки.

Цитата

"Когда-то в этом частном здании работало консульство рф. Теперь-это символ мародерства и рашистского зверства. Призываю сделать такие же акции под всеми российскими дипломатическими учреждениями", - прокомментировал Садовый.

Добавим

Перед уходом российские оккупанты ограбили ЧАЭС: украли кофеварки, чайники и компьютеры.

Источник: УНН
Теги: Львов и Львовская область
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