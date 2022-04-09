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Укрзализныця: из-за коменданского часа в Одесской области могут быть внесены изменения в график движения пассажирских поездов

Укрзализныця: из-за коменданского часа в Одесской области могут быть внесены изменения в график движения пассажирских поездов

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Из-за начала в Одессе и области комендантского часа с 21:00 9 апреля до 06:00 11 апреля могут быть внесены изменения в график движения пассажирских поездов. Об этом сообщаетУНН.

Детали

Так, в период действия комендантского часа вход в железнодорожных вокзалов Одессы и области, а также посадка на пассажирские поезда будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, которые попали на вокзал заранее, до начала комендантского часа.

Выход с вокзалов может быть ограничен полицией по соображениям безопасности.

Просим учитывать это при планировании поездки и внимательно следить за возможными изменениями в расписании.

Напомним

"Укрзализныця" заявила о 28 дополнительных эвакуационных рейсов на 9 апреля.

Источник: УНН
Теги: Укрзализныця
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