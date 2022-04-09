Укрзализныця: из-за коменданского часа в Одесской области могут быть внесены изменения в график движения пассажирских поездов
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Из-за начала в Одессе и области комендантского часа с 21:00 9 апреля до 06:00 11 апреля могут быть внесены изменения в график движения пассажирских поездов. Об этом сообщаетУНН.
Детали
Так, в период действия комендантского часа вход в железнодорожных вокзалов Одессы и области, а также посадка на пассажирские поезда будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, которые попали на вокзал заранее, до начала комендантского часа.
Выход с вокзалов может быть ограничен полицией по соображениям безопасности.
Просим учитывать это при планировании поездки и внимательно следить за возможными изменениями в расписании.
Напомним
"Укрзализныця" заявила о 28 дополнительных эвакуационных рейсов на 9 апреля.