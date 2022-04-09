Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,92 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
13125

От атак врага в Северодонецке вспалахнула многоэтажка

От атак врага в Северодонецке вспалахнула многоэтажка

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В полночь враг нанес очередной удар по Северодонецку - вспыхнула многоэтажка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Луганской ОГА (ОВА) Сергей Гайдай, передает УНН.

Детали

Оккупанты штурмуют Рубежное и Попасну и одновременно наносят артиллерийские удары по жилым кварталам других городов. В очередной раз они обстреляли старые районы Северодонецка - пламенем занялся многоквартирный дом. Число жертв уточняется.

Напомним, что в течение прошедшего дня врагом разрушено 11 объектов, из которых восемь - жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной, золотом.

Тем временем на фронте Луганщины и Донетчины отражено семь атак врага украинские защитникиуничтожили {5 девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника, сбили два вертолета и одну крылатую ракету.

Напомним

За предыдущие сутки более трех десятков средств воздушного нападения противника уничтожено или вывели из строя.

Источник: УНН
Теги: Северодонецк, пожары, обстрелы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.