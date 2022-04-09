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С начала войны пограничники обеспечили пропуск более 25 тысяч авто с гуманитарной помощью

С начала войны пограничники обеспечили пропуск более 25 тысяч авто с гуманитарной помощью

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что с начала войны пограничники обеспечили пропуск более 25 тысяч авто с гуманитарной помощью. Об этом информирует УНН.

Детали

Гуманитарные грузы предназначаются как для военнослужащих, участвующих в боевых действиях, так и для вынужденных переселенцев по территории Украины. Такой транспорт пересекает границу в приоритетном порядке.

В министерстве выразили благодарность всем, кто помогает Украине в это время!

Источник: УНН
Теги: гуманитарная помощь
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