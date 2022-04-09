Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 19 100 оккупантов и 151 вражеский самолет

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 19,1 тыс. лиц, 705 танков, 151 самолета и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишетУНН.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.04 ориентировочно составляют:

личного состава - около 19 100 человек,

танков ‒ 705,

боевых бронированных машин ‒ 1895,

артиллерийские системы – 335,

РСЗО – 108,

средств ПВО - 55,

самолетов – 151,

вертолетов – 136,

автомобильной техники - 1363,

кораблей/катеров - 7,

цистерн с ГСМ - 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,

специальной техники - 25,

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дополнение

Генштаб ВСУ информирует, что оккупанты продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.