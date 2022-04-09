Новости: Общество
9 апреля 2022, 09:09 • Юлия Шрамко • 7500
Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 19 100 оккупантов и 151 вражеский самолет
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 19,1 тыс. лиц, 705 танков, 151 самолета и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишетУНН.
Детали
По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 09.04 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 19 100 человек,
- танков ‒ 705,
- боевых бронированных машин ‒ 1895,
- артиллерийские системы – 335,
- РСЗО – 108,
- средств ПВО - 55,
- самолетов – 151,
- вертолетов – 136,
- автомобильной техники - 1363,
- кораблей/катеров - 7,
- цистерн с ГСМ - 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 112,
- специальной техники - 25,
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Дополнение
Генштаб ВСУ информирует, что оккупанты продолжают подготовку к наступлению на востоке Украины с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.
Источник: УНН
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