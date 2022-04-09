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По инфраструктуре в Миргороде враг нанес ракетный удар, есть пострадавшие - глава ОВА

По инфраструктуре в Миргороде враг нанес ракетный удар, есть пострадавшие - глава ОВА

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Российские оккупанты ночью нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде в Полтавской области. Пострадали два человека. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Этой ночью российские оккупанты вновь нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Миргороде. Значительные разрушения. К сожалению, два человека пострадали. Они получают всю необходимую помощь", - написал Лунин.

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В начале апреля сообщалось, что было три "прилета" по инфраструктуре в Миргороде.

Источник: УНН
Теги: Полтава и Полтавская область
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