Эвакуация: сегодня 10 коридоров, в том числе из Мариуполя

КИЕВ. 9 апреля. УНН. 10 гуманитарных коридоров, в частности, и из Мариуполя, согласовали на сегодня, 9 апреля, в том числе для эвакуации людей. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"9 апреля 2022 года согласовано 10 гуманитарных коридоров", - сообщила Верещук.

Детали

По словам вице-премьера, гуманитарные коридоры следующие:

Донецкая область:

Мариуполь – Запорожье (на собственном транспорте).

Запорожская область:

Эвакуация будет проходить на собственном транспорте и автобусами.

Бердянск – Запорожье.

Токмак – Запорожье. Место сбора: ул. Шевченко, 5.

Энергодар – Запорожье. Место сбора автомобилей объявят местные власти.

Мелитополь – Запорожье. В случае возвращения оккупантами захваченных автобусов место сбора людей – пожарная часть №10.

Луганская область:

Северодонецк – Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28.

Лисичанск – Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Попасная – Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42.

село Горское – Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Рубежное – Бахмут.

Дополнение

6 665 человек были эвакуированы за 8 апреля, сообщили в ОП.