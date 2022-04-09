Псевдомэру Мариуполя заочно сообщили о подозрении в госизмене

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Депутату Мариупольского городского совета Донецкой области от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заочно сообщено о подозрении в госизмене через добровольное согласие на сотрудничество с оккупантами. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

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"Руководителем Донецкой областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении депутату Мариупольского городского совета Донецкой области в государственной измене, содеянной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что, по данным следствия, депутат городского совета от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", находясь в Мариуполе, который в настоящее время частично под контролем представителей вооруженных сил рф, добровольно дал согласие на сотрудничество с оккупантами.

"Согласно псевдоуказу председателя фейковой республики "ДНР" с 6 апреля 2022 года подозреваемый называет себя "главой администрации города Мариуполь". Псевдоглава частично оккупированного города помогает рф и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения", - отмечается в сообщении.