В Пентагоне возлагают ответственность на россиян за ракетный удар по вокзалу Краматорска

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Пентагоне не верят возражениям россиян, что они не ответственны за ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области 8 апреля, в результате которого погибло более 50 человек. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США на закрытом брифинге для журналистов 8 апреля, пишет УНН.

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"Я знаю, что всех интересует этот ракетный удар по вокзалу Краматорска. Очевидно, что мы не верим возражениям россиян относительно того, что они не ответственны. Отмечу, что изначально они заявляли об успешном ударе, а потом отказывались от него лишь тогда, когда поступали сообщения о жертвах среди мирного населения", - сказал представитель Пентагона.

"Мы считаем, что они использовали баллистическую ракету малой дальности SS-21 ("Точка" - ред.)", - отметил он.

Детали

В ведомстве также сообщили о переброске для применения в районе Краматорска 18-й мотострелковой дивизии вс рф.

"Можно... говорить об одной конкретной части, которую мы знаем, 18-й мотострелковой дивизии, они перебрасываются к восточным границам Украины. Это новая дивизия, сформированная только в 2021 году, состоит из трех мотострелковых полков, а также бронетанкового полка. И, по нашей оценке, их предполагается применять на востоке Украины в районе Краматорска, в районе, где находился этот вокзал. Итак, мы видим движение единиц и применение силы, больше силы в этой части", - указал представитель Пентагона.

Дополнение

В Донецкой ОВА сообщили о по меньшей мере 52 убитых и 109 раненых в результате удара российской "Точки У" по вокзалу Краматорска.