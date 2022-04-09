Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,92 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Трудоустройство во время войны: эксперт назвала востребованные вакансии
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
6675

Из Херсона выехало более 15% людей, из оккупированных сел - каждый пятый житель - ОГА

Из Херсона выехало более 15% людей, из оккупированных сел - каждый пятый житель - ОГА

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Только из Херсона предварительно выехало более 15% людей, из оккупированных сел — практически каждый пятый житель. Постоянно продолжаются сильные взрывы и "Грады" на окраинах города. Об этом говорится в сводке из ОГА, пишет УНН.

Цитата

"В Херсонской области постоянно идут сильные взрывы и "Грады" на окраинах города. Ситуация в области становится все критичнее. Информацию о пострадавших людях и объемах разрушений установить пока невозможно. По предварительным данным, только из Херсона выехало более 15% людей. Из оккупированных сел - практически каждый пятый житель", - говорится в сообщении.

Дополнение

Сообщалось, что Херсонская область нуждается в гуманитарной помощи и эвакуации людей.

Источник: УНН
Теги: Херсон и Херсонская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.