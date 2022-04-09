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Байден подписал закон о приостановке нормальных торговых отношений с рф и беларусью

Байден подписал закон о приостановке нормальных торговых отношений с рф и беларусью

Джо Байден

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал два закона, принятые Конгрессом, - о прекращении импорта российской нефти, а также о приостановлении нормальных торговых отношений с россией и беларусью. Об этом УНН информирует со ссылкой на сообщение Белого дома.

Детали

Сообщается, что в пятницу, 8 апреля Байден подписал законы: 

  • о прекращении импорта российской нефти, который законодательно запрещает импорт энергоносителей из российской федерации;
  • о приостановлении нормальных торговых отношений с россией и беларусью, который направлен на дальнейшее наложение санкций в сфере торговли и прав человека.

Дополнение

Запад последовательно вводит санкции против рф за ее полномасштабное вторжение в Украину.

В среду, 6 апреля, США ввели ряд санкций против россии. В частности, ввели ограничения против семьи путина, жены и дочери министра иностранных дел лаврова, а также членов совета безопасности россии.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, санкции, Джо Байден
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